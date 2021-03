La troupe de danse Wise Ballet Theater présentera un spectacle pour enfants intitulé « Panda dansant » les 3 et 4 avril au Centre d'arts de Seongnam, dans la province de Gyeonggi. Il s'agit d'une pièce mêlant ballet, cirque et théâtre.





L’histoire se déroule autour du Panda dansant, la vedette d’une troupe de cirque. Après chaque spectacle, il se sent tout fier sous les applaudissements des spectateurs. Il n’empêche que son cœur est toujours empli de tristesse parce que sa mère lui manque terriblement. Une nuit, l’ayant vu pleurer sous la lune, le Singe, le Lion et le Pierrot décident d’aider leur ami à retrouver sa mère. Tous les quatre s’évadent du cirque et partent en forêt à la recherche de la mère du Panda.





Une belle histoire d’amitié et d’aventure et une magnifique performance de danse, d’acrobaties et de mimes qui devraient plaire non seulement aux enfants, mais aussi à leurs parents qui les accompagnent.





Date : les 3 et 4 avril 2021

Lieu : M Theater du Centre culturel Sejong à Séoul