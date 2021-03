Plats fortifiants du printemps (I)

ⓒ KBS

Le printemps est dans l’air.

Au pays du Matin clair, l’année scolaire commence en mars. Ainsi, pour les Coréens, le mois de mars signifie souvent un nouveau départ.

Cette semaine et la semaine prochaine, « Saveur du terroir » vous invite à découvrir les plats fortifiants qui permettent de se préparer physiquement pour commencer l’année en bonne santé.





ⓒ KBS

Notre première destination cette semaine est Gongjaemaeul, un petit village situé au pied du mont Baegun dans la ville de Jecheon de la province de Chungcheong du Nord. Ce quartier isolé abrite seulement 70 foyers qui vivent comme une grande famille.

A l’arrivée de la saison verte, les villageois sont occupés à pêcher des poissons dans les rivières, d’une part, et à préparer des mets dans la maison villageoise, de l’autre, sous les ordres de Mme Hwangbo. Cette octogénaire qui est la chef des personnes âgées du quartier s’y est installée il y a 60 ans en épousant son mari à l’âge de 15 ans. Elle a été accueillie chaleureusement par les villageois et s’est rapidement adaptée au nouvel environnement. Maintenant, elle est devenue la grande sœur du village, et joue le rôle de leader pour réunir les villageois et pour accueillir les nouveaux qui viennent s’y installer. Comme les habitants s’entendent très bien et se considèrent comme des frères et sœurs, ils se rassemblent souvent pour partager des repas. Justement, aujourd’hui, à l’approche de la saison agricole du printemps, ils ont décidé de s’offrir de bons plats fortifiants.

Tout d’abord, le « bokryeong », une sorte de champignon qui parasite des racines de pins morts, est traditionnellement un ingrédient indispensable des plats fortifiants notamment lors des saisons de transition. En général, dans ce village, on le faisait sécher avant d’en faire de la poudre. On préparait une pâte en la mélangeant avec la farine de blé pour faire des nouilles. Si on les fait cuire dans de l’eau bouillante en y ajoutant simplement de la courgette coupée en tranches fines, cela devient un plat fortifiant qui rend le corps bien chaud. A ce plat, Mme Hwangbo ajoute le « eongamjabeombeok ». On épluche la pomme de terre gelée, la déshydrate et la mélange avec la farine de blé avant de la cuire à la vapeur. Juste avant de servir, on enduit la poudre de haricot rouge. Bien ferme sous la dent, il s’agit d’un mets aimé par tout le monde. Ce n’est pas tout. Le « ojingeomujjanji » qui est un plat bien pimenté de navet et de calamar est un mets d’accompagnement à ne pas manquer. En partageant ces plats préparés ensemble avec soin, les villageois de Gongjaemaeul fêtent la nouvelle saison.





ⓒ KBS

Déplaçons-nous à Neureumegimaeul, un petit village agricole dans le comté de Danyang dans la province de Chungcheong du Nord. Depuis quelques années, ce village isolé est ravivé grâce aux enfants du couple de Mme Lee qui est venu joindre les parents de celle-ci. Une grande famille constituée de trois générations donne un souffle de vie dans ce quartier calme.

En cette période de l’année, c’est l’ail noir « heukmaneul » qui est l’ingrédient principal du plat fortifiant de la famille Lee. Avec l’ail fermenté durant environ deux semaines devenu doux et efficace pour le rétablissement de la fatigue, on prépare le « heukmaneul yeongyangbap ». Lorsqu’on cuit le riz à la vapeur, on ajoute ce heukmaneul, le soja, le ginkgo et le pignon, et en une bouchée, on se sent revigoré. Le « heukmaneul baeksuk » est aussi un plat que la famille Lee apprécie. On cuit un poulet en entier en y ajoutant l’ail noir et diverses herbes médicinales bio cultivées soigneusement dans son champ dont les racines de campanule blanche et le kalopanax. La soupe bien dense infusée d’ingrédients médicinaux bénéfiques pour la santé renforce l’immunité et redonne de l’énergie.





Notre voyage culinaire à la recherche des plats fortifiants du printemps se poursuit la semaine prochaine. Mangez bien et restez en bonne santé !