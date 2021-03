Amuse Travel, développeur de voyages sur mesure pour personnes à mobilité réduite

ⓒ amuse travel

La société sud-coréenne Amuse Travel a été créée en octobre 2016 avec le but de créer un environnement favorable pour permettre à tout le monde de voyager facilement. Grâce à ce service, les parents avec de petits enfants, les personnes âgées ou faibles, celles avec un handicap ou celles qui ont des difficultés physiques et mentales peuvent voyager en toute sécurité et confortablement.

Pour les touristes malvoyants, par exemple, certains de ses forfaits proposent des choses à sentir, à entendre ou encore à toucher plutôt qu’à voir, et un interprète en langue des signes accompagne les malentendants pour leur fournir les informations de voyage. Aussi, pour les personnes avec une déficience intellectuelle, l’entreprise propose des services de voyage axés sur des programmes d’expérience.





