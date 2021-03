La Corée du Sud et les politiques économiques après la pandémie de COVID-19 américaines et chinoise

ⓒ Getty Images Bank

Le secrétaire d’État américain Tony Blinken et celui à la Défense Lloyd Austin sont attendus cette semaine au Japon et en Corée du Sud. La visite de ces hauts responsables américains en Asie du Nord-est est interprétée comme un message selon lequel les États-Unis cherchent à former une coalition antichinoise avec leurs alliés. Si le gouvernement sud-coréen refuse de la rejoindre, l’alliance sud-coréano-américaine pourrait en pâtir et Séoul être écarté des négociations nucléaires nord-coréennes. Il pourrait aussi souffrir d’un contrecoup économique, comme l’imposition de droits de douane américains sur les voitures « made in Korea ».

Mais d’un autre côté, si la Corée du Sud tourne le dos à la Chine et se range du côté des Etats-Unis, Pékin pourrait restreindre les exportations de terres rares vers le voisin sud-coréen ou prendre des mesures de rétorsion similaires à celles 2017 quand Séoul avait accepté de déployer un système de défense antimissile américain sur son sol. Etant donné cela, la situation devient de plus en plus cornélienne pour le gouvernement de Moon Jae-in.