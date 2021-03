Le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU se penche sur les violations des droits humains en Corée du Nord

ⓒ YONHAP News

Au premier jour de la 46e session du Conseil des droits de l'Homme des Nations unies, le 22 février, les ministres des Affaires étrangères de quelque 30 pays ont discuté de la situation des droits humains dans le monde. Le ministre allemand Heiko Maas a affirmé la nécessité de s'élever contre les graves violations des libertés civiles dans des pays comme la Corée du Nord. Le deuxième vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Choi Jong-moon, a déclaré que son pays partageait ces préoccupations, et a exhorté Pyongyang à répondre à l'appel répété de Séoul en vue de résoudre le problème des familles séparées par la guerre de Corée, estimant qu'il s'agit de l'une des questions les plus urgentes en matière de droits de la personne. De fait, le dossier nord-coréen suscite depuis très longtemps un vif intérêt de la part du Conseil des droits de l'Homme de l’organisation internationale.

« Le 1er mars, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a publié sur son site Internet un message intitulé - Un stratagème pour violer la souveraineté nationale - dans lequel il nie toute violation des droits de l’Homme et affirme que le peuple nord-coréen est maître de son destin politique et national. Le Nord a qualifié les critiques de la communauté internationale d'ingérence dans la politique intérieure et de stratagème visant à renverser le régime », explique Oh Gyeong-seob, chercheur à l'Institut coréen pour la réunification nationale.

L'Union européenne a soumis le 11 mars au Conseil un projet de résolution dénonçant les violations des droits humains par le régime communiste. 43 États membres, dont les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni et l'Australie, figurent sur la liste des coauteurs. La déclaration condamne les violations systématiques, généralisées et flagrantes des droits fondamentaux de l’Homme commise par le Nord.