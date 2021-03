La Corée du Nord que vous ne connaissez pas Les messages politiques dans les photos du leader nord-coréen

ⓒ KBS

En Corée du Nord, on appelle « Photo n° 1 » toute photo sur laquelle figure le dirigeant suprême. Ce dernier est souvent photographié avec des centaines de personnes lors d’événements importants de la vie politique du pays, et bien qu’il ne soit pas toujours facile de l'identifier, apparaître sur une photo à ses côtés est considéré comme un honneur accordé à quelques privilégiés, et un rêve pour le commun des citoyens.

« Apparaître sur la « photo n° 1 » est synonyme de promotion. Le statut de l’heureux élu sera déterminé en fonction de l'endroit exact où il se trouve sur la photo. Lors de visites d’unités militaires ou d’usines, il arrive que le dirigeant soit photographié avec un groupe important de personnes ou avec quelques individus seulement. Évidemment, plus le groupe est restreint, plus la photo prend de la valeur, le summum étant d’être pris seul aux côtés du leader suprême », explique Jeong Eun-chan, professeure à l'Institut pour l'éducation sur la réunification.

Lorsque les anciens dirigeants Kim Il-sung et Kim Jong-il inspectaient des unités militaires, ils en profitaient pour se faire photographier avec les soldats ou les membres de leur famille, afin de remonter le moral des troupes. Mais depuis que Kim Jong-un a accédé au pouvoir, les photos sont davantage utilisées à des fins politiques.