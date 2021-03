Renaissance des fleurs printanières

Le printemps commence aujourd’hui, et on se réjouit d’avoir enfin de magnifiques après-midis pour la plupart ensoleillés. C’est justement une météo propice aux sorties qui nous a inspiré le thème de cette semaine.

Bien sûr, afin de respecter au maximum les règles de distanciation sociale, nous allons privilégier les sorties dans la nature pour notre plus grand plaisir à tous. Qui dit printemps, dit renaissance de la nature, et des fleurs en particulier.





ⓒ National Institute of Biological Resources

Et si nous commencions notre ballade par une visite du mont Naejang dans la province de Jeolla du Nord ? L’une des fleurs que vous ne manquerez pas sera l’eranthis, et plus particulièrement l’eranthis byunsanensis qui est une espèce spécifique à la Corée, mais aussi au nord de la Chine et au sud-est de la Russie. On y trouve également l’euphorbe rouge qui aurait une petite sœur dans les Alpes françaises. Et la troisième fleur que l’on ne peut manquer, et non des moindres, c’est bien sûr l’hépatique.

Descendons plus bas dans la province de Jeolla du Sud où se trouve le parc national maritime de Dadohae, dans la ville de Yeosu, tout au sud de la péninsule. L’adonide de l'Amour, qui se faufile au milieu des fougères, illumine le passage de ses pétales jaunes. Plus loin, on peut entrevoir, en restant dans le jaune, des aconits d'hiver ou encore des fleurs de canola. Le chèvrefeuille ivoire ne passera pas inaperçu non plus, grâce à sa forme bien particulière. Le dépaysement est total.





ⓒ National Institute of Biological Resources

Et enfin, si nous allions observer les magnifiques fleurs d'abricot de printemps, directement dans la province de Geyongsang du Sud ? Pour ce faire, direction l’île de Geoje, non loin de la deuxième plus grande ville de Corée du Sud, à savoir Busan. Merveilleux spectacle que ces fleurs d’abricotiers qui ressemblent tant aux fleurs de cerisiers.





ⓒ National Institute of Biological Resources

Et en parlant de fleur de cerisier, la saison commence aujourd’hui avec une première floraison sur l’île de Jeju à l’extrême sud-ouest de la péninsule et remontera peu à peu vers le nord du pays. Les fleurs de cerisiers commenceront à être visibles à Séoul vers le 2 avril !