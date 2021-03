Les mecs sont tous pareils (3) 어떻게 할까요?

Dialogue

남비서 : 어제 서현주 팀장이 사직서를 제출했습니다. 어떻게 할까요?

Secrétaire Nam : Hier, la chef d’équipe Seo Hyeon-ju a présenté sa démission.

Que voulez-vous qu’on fasse?





지우 : 일단 보류하세요.

Ji-woo : Pour l’instant, suspendez son traitement.





남비서 : 네.

Secrétaire Nam : Oui, monsieur.





L’expression de la semaine

어떻게 할까요? : Que voulez-vous qu’on fasse ?





어떻게 : adverbe signifiant « de quel moyen ou de quelle manière » qui provient de l’adjectif 어떻다 qui signifie « être comment »

Cette expression est utilisée quand on demande l’avis de son interlocuteur sur la manière dont on doit traiter une chose ou sur la décision à prendre. Elle est aussi employée quand on demande à son supérieur d’ordonner ce qu’on doit faire.





Dans cet extrait, le secrétaire a d’abord expliqué la situation à son patron et puis il a ajouté « 어떻게 할까요? » comme « 어제 서현주 팀장이 사직서를 제출했습니다. 어떻게 할까요? » Il est aussi possible de lier ces deux phrases pour en faire une seule en utilisant la terminaison connective -ㄴ데 ou 는데 qui est utilisée quand on explique une situation, en attendant la réaction de son interlocuteur. Dans ce cas, cela donne : « 어제 서현주 팀장이 사직서를 제출했는데 어떻게 할까요? »





« 어떻게 할까요? » peut donner une nuance un peu formelle. Pour l’atténuer ou pour l’exprimer de manière plus polie, on peut dire : « 어떻게 하면 좋을까요? » ou « 어떻게 하는 것이 좋겠습니까? »





Dans cet extrait, « 어떻게 할까요? » veut dire « Que voulez-vous qu’on fasse ? » Mais dans d’autres cas, cette expression peut se traduire différemment.





Ex) La mère de 수미 lui a demandé d’aller acheter quelques mandarines pour préparer un dessert. Alors, elle est allée dans une épicerie, mais il n’y en avait pas. Elle ne savait pas si elle devait rentrer les mains vides ou acheter d’autres fruits à la place de mandarines. Du coup, elle appelle sa mère pour lui demander quoi faire ? Elle dit : « 엄마, 귤이 없어요. 어떻게 할까요? » 엄마, c’est « maman ». 귤 « mandarine » et 없다 « il n’y a pas ». Alors, 귤이 없어요 signifie « Il n’y a pas de mandarines ». Dans cette phrase, « 어떻게 할까요? » signifie plutôt « Qu’est-ce que tu veux que je fasse ? »





Exemples

① 가: 내일 오전 기차는 남은 좌석이 없습니다. 어떻게 할까요?

나: 그럼, 내일 오후나 모레 오전은 있는지 알아봐 주세요.

A: Pour les trains de demain matin, il n’y a aucune place disponible.

Que voulez-vous que je fasse ?

B: Dans ce cas, renseignez-vous pour moi sur les places pour les trains

de demain après-midi ou après-demain matin.





② 가: 냉장고에 먹을 게 별로 없는데 어떻게 할까?

나: 그럼, 오늘은 피자나 시켜 먹자.

A: Il n’y a pas grand chose à manger. Que veux-tu qu’on fasse ?

B: Alors, aujourd’hui, faisons-nous livrer une pizza.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

어제 : « hier »

팀장 : « chef d’équipe (dans une entreprise) »

사직서 : « démission » ou « lettre de démission »

를 : particule d’objet direct

제출하다 : « présenter » ou « remettre »

▶ 제출했습니다 est la forme au passé en honorifique formel de 제출하다.

일단 : « pour l’instant »

보류하다 : « suspendre » ou « différer »

-세요 : terminaison impérative polie

네 : « oui »