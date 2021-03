Les mets étrangers en Corée

Quand on découvre un pays, on découvre aussi sa cuisine, et la nourriture coréenne offre de nombreuses possibilités de se régaler. Cette gastronomie s’exporte beaucoup et devient populaire de par le monde. Cependant, on a tendance à croire que les mets du pays du Matin clair, comme sa culture, n’ont jamais subi l’influence de l’étranger.





Or, il n’en est rien ! Le meilleur exemple est certainement le piment rouge, très prisé par les Coréens, notamment sous forme de pâte que l’on mélange aux plats. Il constitue d’ailleurs l’un des ingrédients essentiels du fameux kimchi. Ce sont les Portugais qui ont amené ce produit dans le pays du Matin clair depuis les Amériques au 16e siècle. D’autres produits alimentaires proviennent aussi du Nouveau Monde.





Cependant, le continent américain ne constitue pas le seul apport à la gastronomie coréenne. D’autres mets sont aussi issus de ses voisins et sont parfois devenus des plats nationaux.

Aujourd’hui, la diversité est grande en Corée, grâce à la mondialisation. Les Coréens sont passés maître dans l’élaboration de plats venus des quatre coins du globe, mais savent aussi encore et toujours adapter certains de ces produits à leur cuisine séculaire.