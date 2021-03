Séoul adopte le système nominatif des transactions en monnaies virtuelles

ⓒYONHAP News

En Corée du Sud, le système nominatif des transactions en monnaies virtuelles entrera en vigueur le 25 mars prochain. Selon la Commission des services financiers (FSC), le conseil des ministres a adopté, mardi, un projet de révision du « décret d’application de la loi relative au compte rendu et à l’utilisation des informations sur les transactions financières spécifiques ».





Ce texte prévoit notamment quelques obligations pour les prestataires de services liés aux actifs virtuels. Il s’agit tout d’abord de déclarer leurs activités auprès de l’Unité de renseignement financier de Corée (KOFIU) rattachée à la FSC, ce dans les six mois à venir après l’application du décret révisé. Quant aux plateformes d’échange basées à l’étranger, elles devront se plier à cette réglementation à partir de l’année prochaine. La loi punira tout prestataire déjà en activité qui ne remplit pas cette obligation. Par ailleurs, les autorités financières conseillent aux usagers de vérifier absolument si le prestataire est déclaré avant d’effectuer une transaction d’actifs virtuels. Une autre obligation importante concerne la lutte contre le blanchiment d’argent. Elle implique, entre autres, l’identification des clients et le signalement des transactions douteuses. Elle ne sera pas rétroactive jusqu’à l’époque antérieure à la déclaration des activités pour les prestataires déjà existants. Les autorités devront contrôler et surveiller le respect de l’obligation de fournir les informations en cas d’échange d’actifs virtuels. Mais elles se sont octroyé un an de moratoire parce qu’il faudra plus de temps pour instaurer le système de mise en commun des données entre les prestataires. La veille sera opérationnelle à partir du 25 mars 2022.





Pourquoi un système nominatif ? D’une part, son introduction s’explique par un essor fulgurant du marché des monnaies virtuelles dont la capitalisation en Corée du Sud a décuplé au cours des trois dernières années. La plus grande plateforme d’échange locale, UPbit, a vu son indice du marché (UBMI) dépasser pour la première fois le seuil des 10 000 points le 13 mars, contre 1 000 au début de sa publication le 1er octobre 2017. Cette montée en flèche est certes tirée par le Bitcoin qui se taille la part du lion des transactions. Mais les autres cybermonnaies connaissent aussi une hausse progressive de leur capitalisation. En effet, leur indice Altcoin (UBAI) est passé de 1 000 points en 2017 aux alentours des 4 700 points mi-mars. Une situation similaire est constatée sur d’autres plateformes.





D’autre part, cette initiative a été prise à cause des usages abusifs d’actifs virtuels. C’est le cas notamment pour le financement, le recel et le blanchiment d’argent orchestrés par les groupes terroristes, les bandes de crimes organisées et les « Etats voyous » sanctionnés par la communauté internationale. Par ailleurs, certains individus ou entreprises se servent aussi de ces crypto-monnaies pour la dissimulation de caisse noire ou le blanchiment de fraude fiscale. Ainsi, le fisc a fait savoir, lundi dernier, qu’il avait trouvé les actifs virtuels de 2 416 contribuables retardataires, ce qui donne la possibilité de recouvrer leurs impôts non payés. Cela ne doit être que la partie visible de l’iceberg. Il était donc urgent de mettre en place le système nominatif des transactions d’actifs virtuels.