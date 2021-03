Première visite à Séoul de deux hommes-clés de l’administration Biden

ⓒYONHAP News

Le président de la République a accueilli, jeudi après-midi, les nouveaux chefs de la diplomatie et de la défense américains en visite officielle en Corée du Sud. Au cours de cet entretien à la Maison bleue, Moon Jae-in a manifesté son intention de poursuivre « une coordination sans faille entre Séoul et Washington pour une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne et la paix permanente dans la région ».





A cette occasion, le chef de l’Etat a salué « le retour de l’Amérique » sur le plan diplomatique ainsi que le rétablissement de l’alliance. Il a déclaré compter beaucoup sur le leadership de Washington et s’est également réjoui du fait qu’Antony Blinken et Lloyd Austin ont choisi son pays comme l’une des premières destinations depuis l’investiture du président Joe Biden qui aurait ainsi témoigné de sa ferme volonté de renforcer l’alliance bilatérale. En réponse, le secrétaire d’Etat américain a expliqué que ce choix n’était pas un hasard, mais qu’il reflétait bien la volonté non seulement de réaffirmer la solidité de l’alliance sud-coréano-américaine mais aussi de la développer et de la renforcer encore davantage. Blinken a également adhéré au propos tenu, avec justesse selon lui, par le président Moon qui a considéré l’alliance Séoul-Washington comme l’axe principal pour la paix, la sécurité et la prospérité. Même son de cloche chez le patron du Pentagone. Austin a lui aussi affirmé une « foi inébranlable » de Washington en l’alliance entre les deux nations. Et d’ajouter que cette dernière était d’autant plus importante pour la région Indo-Pacifique que le monde change rapidement.





Le locataire de la Cheongwadae n’a pas manqué de souligner que Séoul et Washington ont pu jeter une base solide pour un développement stable des relations bilatérales grâce à deux événements organisés dans le cadre de cette visite. Les pourparlers dits « 2+2 » ont eu lieu jeudi matin entre les chefs de la diplomatie et de la défense sud-coréennes et américaines. Et ils ont été suivis de la cérémonie de paraphe de l’accord sur la contribution du pays du Matin clair au financement de la présence des GIs sur son sol.





Une déclaration commune a été publiée à l’issue de ce rendez-vous. Voici quelques points-clés. Les deux alliés ont défini le dossier nucléaire et balistique nord-coréen comme un enjeu commun prioritaire et réaffirmé leur volonté d’y faire front commun. Selon eux, il est important que la Corée du Nord et la communauté internationale respectent entièrement les résolutions de l’Onu. Séoul et Washington ont également souligné la mise en œuvre de leur politique vis-à-vis de Pyongyang une fois « pleinement coordonnée » la promesse américaine d’assurer « la posture de défense » et « la dissuasion étendue », le transfert conditionné, de Washington à Séoul, du contrôle opérationnel (Opcon) en temps de guerre, et le renforcement de la coopération trilatérale avec Tokyo, entre autres.





La tension Pékin-Washington n’a pas été évoquée dans la déclaration commune. Toutefois, Antony Blinken a fustigé la Chine lors de la conférence de presse. Il a dénoncé ses « comportements agressifs et autoritaires » qui mettent en péril la sécurité dans la région Indo-Pacifique. Et de hausser le ton contre la Corée du Nord, qui « bafoue les droits de l’Homme de sa propre population ». Cela rend plus délicate la position de Séoul qui cherche à réussir son équilibrisme entre Washington et Pékin et à reprendre le plus vite le dialogue avec Pyongyang. Malgré tout, ce déplacement a permis de vérifier la volonté de l’administration Biden de faire de la dénucléarisation nord-coréenne un dossier prioritaire et de développer l’alliance Séoul-Washington.