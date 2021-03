Onew de SHINee et Kei de Lovelyz rejoignent le casting de « Midnight Sun »

Une nouvelle comédie musicale intitulée « Midnight Sun » sera dévoilée le 1er mai. Elle se déroulera jusqu’au 25 juillet au Kwanglim Art Center à Séoul.

Dans ce spectacle romantique, deux protagonistes, Hae-na et Ha-ram, vont se rencontrer et interpréter la chanson la plus brillante du Soleil. Plusieurs stars de la k-pop seront à l’affiche, comme Onew de SHINee, Young-jae de GOT7, Won-pil de DAY6 et Kei de Lovelyz.





Pour rappel, cette œuvre a d’abord commencé comme un film à Hong Kong avant d’être adaptée en roman puis en série télévisée au Japon. Elle s’est ensuite transformée en film hollywoodien avant de renaître comme comédie musicale en 2010 dans le pays du Matin clair.