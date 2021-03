Song I-han est l’un des chanteurs les plus invités aux cérémonies de mariage

ⓒ MUSICDESIGN

La cérémonie de mariage est riche en émotions. Afin de sublimer ces beaux instants de vie, rien de mieux qu’une chanson d’amour. En Corée du Sud, les ballades romantiques aux paroles émouvantes sont particulièrement plébiscitées, comme « Can I love you » de Yurisangja ou « Deux personnes » de Sung Si-kyung.





Song I-han, qui a fait ses débuts en 2018 après avoir remporté le télécrochet « Blind Musician », a en ce moment la cote auprès des nouveaux mariés.





C’est grâce à sa ballade « I will be your shining star » sortie le 29 décembre dernier, un morceau idéal pour accompagner des moments heureux et festifs. Le vocaliste l’a interprétée comme cadeau pour trois couples qui ont célébré leur mariage malgré les difficultés liées à l’épidémie de COVID-19.





La vidéo filmée durant ces événements a été vue plus de 1,5 million de fois sur YouTube. Depuis, Song I-han reçoit une centaine d’invitations à des mariages chaque mois.