Yoon Eun-hye publie un livre de cuisine

Yoon Eun-hye vient de publier un livre de cuisine proposant les 85 recettes qu’elle aime le plus. L’ancienne membre de Baby V.O.X partage ainsi sa passion pour la cuisine et la gastronomie.





Intitulé « Do eat again », ce livre contient plusieurs photos, explications détaillées et astuces culinaires afin d’aider même les novices à prendre goût à la cuisine.





Yoon Eun-hye a déjà montré sa capacité culinaire à travers « Fun-Staurant », diffusé tous les vendredis soir sur la chaîne KBS 2TV. Cette émission consiste à dévoiler les recettes créées par différentes stars allant des acteurs jusqu’aux chanteurs en passant par des humoristes.