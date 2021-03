Les pays de la péninsule indochinoise ont du mal à se procurer les vaccins

ⓒ YONHAP News

Alors que la sécurité des vaccins suscite une vive polémique dans les pays développés, les pays de la péninsule indochinoise sont exclus de la course au sérum contre le COVID-19.





Dans les cinq pays de la péninsule indochinoise, seuls 346 374 habitants se sont fait vacciner jusqu’à jeudi dernier. Un chiffre qui représente 0,08 % du nombre de vaccinations à l’échelle mondiale.





Le Vietnam et la Thaïlande, des pays relativement aisés, se sont procuré plus de 60 millions de doses. Or, la Birmanie en a reçu seulement 30 millions grâce au soutien de son Etat voisin, l’Inde, tandis que le Laos et le Cambodge se sont vu livrer à peine 300 000 et 700 000 doses de sérum.





Commander par eux-mêmes des vaccins semble loin d’être facile dans le contexte où le secteur du tourisme, leur principale source de revenu, est plombé par la pandémie. Mis à part le Vietnam, les autres pays voient également l'investissement étranger direct diminuer.