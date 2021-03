La Chine interdit la diffusion en direct des Oscars

La Chine a interdit à tous les médias de son pays de diffuser en direct la cérémonie des Oscars qui se tiendra le mois prochain. Selon l’agence Bloomberg, le département de l'information du Parti communiste chinois (PCC) a également ordonné de relayer le moins possible cet événement culturel. Cette directive a été annoncée suite à la nomination des films « Do Not Split » et « Nomadland ».





Le premier, un court métrage documentaire de Anders Hammer, aborde la manifestation contre la loi d'extradition à Hong Kong et l’entrée en vigueur de sa loi sur la sécurité nationale. « Nomadland », quant à lui, a été réalisé par la cinéaste chinoise Chloé Zhao qui a attiré les foudres de ses compatriotes après avoir décrit son pays natal comme « un endroit où le mensonge est partout » dans une interview.