Won-ho organise un nouveau concert en ligne

Date : le 28 mars

Lieu : en ligne





Won-ho organise, le 28 mars, un nouveau concert en ligne pour rencontrer ses fans dispersés dans le monde entier ! Il s’agit de son deuxième concert virtuel qui fait suite à celui tenu en septembre 2020 sous le titre « Wonho Special Live #WONHOYOU ».





Baptisé cette fois-ci « Won-ho Special Live #WENEEDLOVE », le nouveau spectacle sera une excellente occasion de découvrir le nouveau disque de l’artiste de son vrai nom Lee Ho-seok.





Pour rappel, la deuxième partie de son premier mini-album « Love Synonym #2 : Right for Us » sortie le 26 février a intégré le top 10 du classement k-pop d’iTunes dans 13 pays.