Four Seasons : Gu Bon-su se produira en concert

Date : le 4 avril

Lieu : TLi Art Center à Seongnam





Gu Bon-su donnera un concert le 4 avril au TLi Art Center situé à Seongnam dans la province de Gyeonggi. Le membre du trio Andante est actuellement en tournée nationale à l’occasion de la publication de son premier mini-album « Printemps » sorti le 1er mars dernier.





Il s’est fait connaître auprès du grand public grâce à la saison 3 de l’émission de concours « Phantom singer » diffusée du 10 avril au 3 juillet 2020 sur JTBC.





Son tout premier concert en solo s’est tenu l’an dernier à guichets fermés à Séoul, à Daegu et à Busan.





Ensuite, il a formé un groupe baptisé « Andante » avec deux autres vocalistes, An Dong-young et Yoon Seo-jun. Leur premier EP « Andante NO.1 The Korea Crossover » s’est positionné à la première place dans le classement de musique classique de Genie Music.