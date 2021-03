L’hackathon

ⓒ Getty Images Bank

Le terme « hackathon » est composé des mots anglais « piratage » et « marathon » ; et il désigne un événement où les planificateurs, les concepteurs et les autres personnes impliquées dans le développement de logiciels forment une équipe pour élaborer de nouvelles idées et créer des applications ou des services Web ou des modèles commerciaux basés sur ces idées. Le piratage est généralement utilisé pour décrire des cyberattaques illégales. Mais les programmeurs informatiques utilisent ce mot pour désigner une programmation difficile. En fait, le piratage illégal est plutôt appelé « cracking ».





Les hackathons sont souvent détenus par des entreprises informatiques. Facebook, par exemple, est connu pour tirer le meilleur parti des hackathons. De nombreuses entreprises informatiques sud-coréennes ont aussi organisé des hackathons pour rechercher de l’innovation.





Les hackathons ne sont cependant pas sans problème. Les participants doivent souvent rester éveillés de longues nuits durant. Et en raison du manque de sommeil, ils peuvent quelque fois ne pas être en mesure d’utiliser au mieux leurs capacités lors du développement de nouveaux services. Et dans le processus de production de résultats dans un très court laps de temps, ils sont aussi soumis à de fortes contraintes.