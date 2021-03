Bouleversement sur le marché du commerce en ligne en Corée du Sud

ⓒ YONHAP News

Le marché du commerce électronique en Corée du Sud connaît de gros bouleversement ces temps-ci. Car à la suite de l’introduction réussie du géant sud-coréen du commerce électronique Coupang à la Bourse de New York, le plus grand portail Web du pays, Naver, s’est associé au groupe Shinsegae le propriétaire de la plus grande chaîne de supermarchés du pays, Emart, pour former une alliance contre Coupang. A côté de cela, un autre géant de la vente au détail le groupe Lotte, en compagnie du premier opérateur de téléphonie mobile sud-coréen SK Telecom et de la société de capital-investissement MBK Partners ont chacun présenté une offre préliminaire d’achat le 16 mars dernier pour acquérir eBay Korea, le troisième opérateur de commerce en ligne du pays du Matin clair.





Tous ces mouvements montrent donc que les grandes entreprises de vente au détail et les grands groupes informatiques du pays se sont lancés dans une compétition féroce pour tenter de dominer le marché local du commerce électronique.