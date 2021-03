Plats fortifiants du printemps (II)

ⓒ KBS

Traditionnellement au pays du Matin clair, le printemps qui commence en principe en mars est considéré comme une saison importante. Pour préparer les semailles et la rentrée scolaire qui se déroulent en cette période de l’année, les Coréens ont l’habitude de consommer des plats censés être fortifiants.

Cette semaine, « Saveur du terroir » vous emmène faire le tour culinaire pour vous faire découvrir différents mets redonnant de l’énergie.





ⓒ KBS

A Pocheon, une ville située à l’extrême nord de la province de Gyeonggi, nous sommes accueillis par la famille de Mme Kim. Il y a sept ans, cette quinquagénaire a quitté la capitale pour venir s’y installer. Elle voulait vivre dans la nature en respirant l’air pur. Au début, elle faisait des allers-retours entre Séoul et Pocheon, mais depuis deux ans, sa fille qui étudie la cuisine et son fils ingénieur l’ont rejointe pour vivre ensemble de l’agriculture. Son mari qui était contre cette décision est devenu désormais un grand supporteur et lui-même un véritable agriculteur. Mme Kim qui se dit la plus heureuse actuellement va préparer aujourd’hui de bons plats avec des produits de saison frais en guise de remerciement à son mari et ses enfants.

Tout d’abord, avec le « domi », une sorte de dorade qui a pris de l’embonpoint à l’approche de la saison de pondaison, Mme Kim prépare le célèbre « domi minariguk ». Cette soupe bien dense infusée de poisson dans laquelle on ajoute le « minari », le persil japonais bien parfumé, est l’un des plats fortifiants représentatifs du printemps. Riche en vitamine B et en acide aminé, ce poisson serait particulièrement efficace pour un rétablissement rapide de la fatigue. Le jeune sabre « pulchi » bien séché tout au long de l’hiver est un ingrédient rempli de protéines et de calcium. A ce poisson, Mme Kim ajoute un ingrédient particulier qui est le « gogumasun kimchi ». Le « pulchijorim », un plat de poisson bien pimenté garni de kimchi fait de tiges de patate douce assaisonné de poudre de piment rouge est un plat que toute la famille adore. Le mariage gustatif entre le kimchi bien croquant et la chair du poisson bien tendre fait de ce plat un « voleur de riz ». Avec le « dubu », la gélatine de soja que son fils a préparée avec le soja proprement cultivé, Mme Kim prépare le « dubuseon ». On écrase le dubu, puis y ajoute divers légumes coupés en petits morceaux et assaisonne légèrement avec de l’huile et des graines de sésame et du sel. Ensuite on en façonne un rectangle avant de le cuire à la vapeur. Il s’agit d’un plat qui attire l’appétit d’abord par sa belle apparence.





ⓒ KBS

Déplaçons-nous dans le comté de Yecheon de la province de Gyeongsang du Nord, une région célèbre notamment pour la production de diverses céréales. Ici, une famille constituée de trois couples, c’est-à-dire le couple de M. Lee et les deux parents, attire notre attention. M. Lee s’est installé dans sa ville natale pour aider ses parents, et depuis son mariage, sa femme, Mme Kim, l’a suivi. Après quelques années, les parents de cette dernière les ont rejoints.

En ce début du printemps, ils ne manquent pas de préparer une salade appelée « sosongchae geotjeori ». On mélange le « sosongchae », une sorte de légume-feuille riche en calcium et vitamine, avec différentes herbes printanières dont la ciboulette sauvage « dallae » et les bourses-à-pasteur « naengi », avant d’assaisonner le tout avec de la poudre de piment rouge, de la sauce soja et de l’huile de sésame sauvage. Comme vous pouvez l’imaginer, ce plat au parfum frais nous fait ressentir la nouvelle saison pleinement dans la bouche. Quant au « hanbang muneodakjuk », le ragoût d’anguille garni de chou « bomdong » dans lequel sont trempés un poulet et diverses céréales dont le haricot mungo, il s’agit d’un plat fortifiant à ne pas manquer en ce début de printemps.





Notre voyage culinaire se poursuit la semaine prochaine !