Irène au cinéma

C'était fatal : comme la plupart des stars médiatiques de la k-pop, Irene (prononcer « Aille-rine »), alias Bae Joo-hyun, se retrouve propulsée dans un premier rôle de cinéma dans la comédie « Double Patty ». Ce n'est pourtant pas la première fois que la star de SM Entertainment fricote avec les écrans, car, comme nous allons le voir, elle s'est déjà frottée à la télévision, aux clips vidéos et à des reality-shows.





* Une fille de Daegu

Bae Joo-Hyun est née à Daegu dans le sud-est du pays. Laissant tomber ses études en 2009, elle a tout juste 18 ans quand elle devient un pilier de SM Entertainment, la célèbre compagnie derrière le bizness de la k-pop. La jeune top-modèle commence alors à arpenter les studios de tournages de clips vidéos pour différents chanteurs et groupes. SM la chouchoute en lui faisant tourner des clips pour sa chaîne Youtube officielle. Finalement, la jeune fille intègre Red Velvet en 2014. Le groupe devient vite une tête de pont de la hallyu, la vague de produits culturels sud- coréens, en Chine et en Asie.





* Hôtesse télévisée

La top-modèle, fort de son succès musical et vidéo-musical, est pourtant encore loin des écrans de cinéma. Néanmoins, SM lui fait une place à la télévision. En 2015, Irene anime « Music Bank » avec l'acteur Park Bo-gum. Le show est un succès populaire. SM trouve alors qu'elle pourrait faire ses premiers pas comme actrice. Ce sera le web drama sur Naver intitulé « Women at a game Company » en 2016. Le premier pas est fait : la star se retrouve illico dans une sitcom « Hello ! Our language ». Elle y joue une détective qui enseigne le coréen. Mais la télévision ne la lâche pas encore : elle anime « Laundry Day » pour « OnStyle » et arpente diverses émissions dont « Trick and True » de la KBS. Bref, son visage et sa présence deviennent familières aux téléspectateurs, préparant ainsi son arrivée sur le grand écran.





* Star du Velvet

Irene joue beaucoup dans les clips vidéos de SM Entertainment productrice du girls band Red Velvet. Cela marche si bien qu'elle forme un sous groupe, un duo, nommé « Red Velvet Irene et Seulgi ». Seulgi étant une autre danseuse et chanteuse de SM. La compagnie mise beaucoup sur elle avec un show de variétés complètement consacré à Red Velvet : « Level Up Project ». Le show fera plus de 130 apparitions dans des networks aussi variés que Oksusu, KBS joy ou JTBC4. La starification au pays du Matin clair, est synonyme de publicité. Les vedettes de Red Velvet signent donc des contrats avec des marques d'un peu tout. Et on retrouve, par exemple, Bae Joo-hyun dans les pubs du café Maxwell House, et aussi pour le Nuovo Shoes et dans les pubs pour le jeu vidéo « Age of Ring ». Le top, pour elle, étant les pubs pour Hyundai Auto. Bref, si ce n'est pas encore du cinéma c'est déjà du grand spectacle pour la petite (de taille) Bae Joo-hyun.





* Un flop annoncé

C'est au moment où la star décroche le ponpon dans la pub, à savoir d'être la miss HiteJinro Chamisul et de se voir affichée sur toutes les bouteilles de la célèbre marque de soju, qu'elle annonce le tournage de la comédie romantique « Double Patty ». Cruelle situation que de devoir rester une femme-affiche vivante et, en même temps, tenter d'incarner un personnage au cinéma. C'est généralement impossible comme le montre le flop du film. Ce dernier ressemble plus à une succession de pubs pour les fast-food qu'à autre chose, et la pandémie qui fait déserter les salles n'arrange rien. C'est qu'un contrat avec des marques comme Damiani, MiuMiu, Prada ou Clinique oblige la star à certaines contraintes où qu'elle se montre. En effet, c'est dur de n'être qu'un support de marchandises.





Quoiqu'il en soit, avant même « Double Patty », Bae Joo-hyun avait fait des apparitions dans « Descendants of the Sun » pour KBS 2 et comme voix de doublage dans le film d'animation « Trolls World tour ». Rien n'est à désespérer donc. A seulement 29 ans, ce premier passage sur le grand écran sera probablement suivi par bien d'autres.