Réunion des ministres des Affaires étrangères et de la Défense de la Corée du Sud et des États-Unis

Séoul et Washington ont tenu le 18 mars, dans la capitale sud-coréenne, une réunion de leurs ministres des Affaires étrangères et de la Défense. À l'issue de ces discussions, le ministre des Affaires étrangères Chung Eui-yong et le ministre de la Défense Suh Wook ainsi que leurs homologues américains, Antony Blinken et Lloyd Austin, ont publié une déclaration commune, la première du genre entre le gouvernement de Moon Jae-in et l'administration de Joe Biden.





« La déclaration conjointe indique que les questions relatives au nucléaire et aux missiles balistiques nord-coréens sont une priorité pour les deux pays, et réaffirme leur engagement commun à les résoudre. Si le terme de « dénucléarisation » n’est pas expressément employé, il l’avait été dans la déclaration commune d'une réunion similaire "deux plus deux" entre le Japon et les États-Unis », explique le commentateur politique Lee Jong-hoon.





Lors d'une conférence de presse donnée à la suite de la réunion des ministres des Affaires étrangères et de la Défense sud-coréens et américains, Washington a souligné l'importance de la mise en œuvre complète des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies concernant les questions nucléaires et balistiques nord-coréennes. Les États-Unis ne semblent de fait pas encore prêts à alléger les sanctions contre Pyongyang.