Les bibliothèques en Corée du Nord (1ère partie)

Véritables lieux de savoir et de mémoire, les bibliothèques sont aussi des lieux privilégiés de conservation et de valorisation du patrimoine culturel national. La Corée du Nord semble leur accorder un grand intérêt, notamment car elles sont apparues comme un excellent moyen de préserver et de consolider son système socialiste.





« Manifestant un réel intérêt pour ces lieux culturels, le dirigeant de l'époque, Kim Il-sung, publia en mars 1946 un programme politique en 20 points sous le nom de Comité populaire provisoire de Corée du Nord. Le point 17 de ce programme appelait la nation à développer activement la culture, la science et la technologie nationales, et à augmenter le nombre de théâtres, de bibliothèques, de stations de radio et de salles de cinéma. Le développement des bibliothèques faisait donc partie des grands projets de l'État socialiste », explique l'avocat Oh Hyun-jong.





Derrière l’intérêt de Kim Il-sung pour les bibliothèques se cachait la volonté d’utiliser ces lieux pour éduquer le peuple aux valeurs du socialisme et de l'idéologie du « juche ». Aujourd’hui, la Grande maison des études du peuple est la fierté du pays et l'un des sites touristiques incontournables de la capitale. Elle est aussi la plus grande bibliothèque de toute la péninsule coréenne.