Le Musée Kim Chong-yung, à Séoul, organise une exposition spéciale intitulée « Calligraphie des peintres, peinture des calligraphes » pour fêter le 20e anniversaire de son inauguration.





Cette exposition rassemble des peintures représentant l’écriture ou des calligraphies ressemblant à des peintures, réalisées par 11 artistes sud-coréens de renom, dont les peintres Kim Whan-ki et Lee Ung-no et les calligraphes Kim Gwang-up et Choi Gyu-myeong.





Parmi les œuvres exposées figure notamment la série « Sans titre » de Kim Whan-ki, qui présente sous forme abstraite les lettres de l’alphabet coréen et les caractères chinois.





L’événement, qui s’est ouvert le 5 mars, durera jusqu’au 25 avril.





Date : du 5 mars au 25 avril 2021

Lieu : Musée Kim Chong-yung à Séoul