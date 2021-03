Concert : Lovely Chansons in Paris

Le Centre d’arts de Gangdong, situé dans l'est de Séoul, propose un concert qui plongera le public dans l'atmosphère romantique de Paris. Intitulé « Lovely Chansons in Paris », cet événement aura lieu le 31 mars et mettra en scène le « Zubin Trio », composé du chanteur, pianiste et compositeur Eom Zu-bin, du guitariste Seo Ju-hwan et du bassiste Jeon Je-gon.





Au programme figurent des chansons populaires françaises bien connues du public sud-coréen comme « Les Parapluies de Cherbourg », « Les Champs-Elysées », « Comment te dire adieu », « Je ne veux pas travailler », mais aussi des morceaux de jazz comme « Swing Valse ».





Date : le 31 mars 2021

Lieu : Centre d’arts de Gangdong à Séoul