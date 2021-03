L'Orchestre de musique traditionnelle de Séoul donnera son 347e concert régulier le 1er avril au Centre culturel Sejong, situé au cœur de la capitale sud-coréenne.





Durant ce concert intitulé « Rencontrer le printemps », la formation dirigée par le chef d’orchestre Park Sang-hyun fera entendre au public cinq œuvres de la musique traditionnelle coréenne, dont trois ont été spécialement composées pour l'occasion par les jeunes compositeurs prometteurs que sont Cho Seok-yeon, Pak Han-kyu et Son Da-hye.





Pour interpréter son programme, l'orchestre sera accompagné d'une joueuse d'ajaeng, la cithare à archet, Lee Hwa-yeon, ainsi que de deux comédiens, Park Ran-ju et Kim Ji-hoon pour le chant et la narration.





Créé en 1965, l'Orchestre de musique traditionnelle de Séoul a pour but de contribuer à la diffusion et à la modernisation de la musique traditionnelle coréenne et donne des concerts non seulement en Corée du Sud mais aussi à l'étranger.





Date : le 1er avril 2021

Lieu : Centre culturel Sejong à Séoul