Les mecs sont tous pareils (4) 속 터져

Dialogue

민정 : 다들 얘기해봐. 이게 대체 무슨 시츄에이션이라 생각해?

Min-jeong :Dites-moi, tout le monde. A votre avis, quelle est cette situation ?





영은 : 봐봐. 한때 같이 살았던 남녀가 심각하게 얘기하다가 여자가 울었어. 그리고 그 길로 바로 남자 집으로 들어갔는데, 답은 나온 거 아니냐?

Yeong-eun :Voyons. Un homme et une femme qui ont habité ensemble pendant un certain temps discutaient et la femme a pleuré. Ensuite, ils sont entrés tout de suite dans la maison de l’homme. Alors, c’est évident, n’est-ce pas ?





현주 : 재결합이지?

Hyeong-ju :Ils se remettent ensemble, non ?





민정 : 아우 속 터져. 지옥 같은 시집살이 싹 까먹고 또 똑같은 지옥행 급행열차에 올라타? 이 기집애 당장 끌어내려야 돼. 말 안 들으면 내가 전남편 머리채라도 잡을 거야!

Min-jeong :Ah ! Ça m’énerve. Elle a complètement oublié sa vie infernale qu’elle avait vécue avec sa belle-famille et elle monte encore une fois dans le même train express à destination de l’enfer ? Il faut en faire descendre cette fille immédiatement. Si elle ne nous écoute pas, je vais même tirer les cheveux de son ex-mari !





현주 : 김관장님 스포츠머리다.

Hyeon-ju :Le directeur Kim a des cheveux très courts.





L’expression de la semaine

속 터져 : Ça m’énerve.





속 : nom qui désigne l’estomac et les intestins dans le corps humain

터지다 : verbe qui signifie « se sentir pénible ou douloureux à cause d’un souci ou d’une préoccupation, ou parce qu’une chose ne se passe pas comme on le souhaite ».





Cette expression est utilisée, soit, quand on est très fâché, parce qu’une chose ne se passe pas comme on le souhaite, soit pour exprimer le sentiment qu’on éprouve lorsqu’on a de la peine ou qu’on est frustré.





Le sens de base de 속 est « partie intérieure d’un objet recouvert d’une enveloppe ou d’une écorce », et son antonyme est 겉, « extérieur ». Dans l’expression 속(이) 터지다, il ne signifie pas cela, mais « l’estomac et les intestins, ou le cœur dans le corps humain ». Ainsi, cette expression indique le fait d’être très fâché ou de se sentir oppressé, au point que le cœur explose, lorsqu’on voit une situation frustrante. Cette expression est le plus souvent employée entre gens proches ou quand on parle seul.





Exemples

① 가: 한 시간 넘게 기다렸는데 아직도 이렇게 줄이 길어?

나: 그러게 말이야. 속 터져서 더 이상 못 기다리겠다. 그냥 가자.

A : On a attendu pendant plus d’une heure, mais la queue est encore si longue ?

B : Justement. Ça m’énerve tellement que je ne peux plus attendre. Partons.

② 가: 나한테 하고 싶은 말이 뭔데? 속 터지게 하지 말고 빨리 말해.

나: ……

A : Mais qu’est-ce que tu veux me dire ? Arrête de m’énerver et parle vite.

B : ……





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

다들 : « tout le monde »

얘기하다 : « parler » ou « dire »

-아 보다 : expression qui porte le sens d’« essayer de faire quelque chose »

이게 : « cela »

무슨 : « quel » ou « lequel »

시츄에이션 : translittération du mot anglais « situation »

▶ Dans cet extrait, ce terme est utilisé pour insister sur une situation confuse.

생각하다 : « penser » ou « croire »

▶ ..라고 생각하다 se traduit par « penser que … »

보다 : « voir » ou « regarder »

한때 : « pendant un certain temps »

같이 : « ensemble »

살다 : « habiter »

남녀 : abréviation de 남자 여자, « homme et femme »

심각하게 : « sérieusement »

울다 : « pleurer »

▶ 울었어 est sa forme au passé.

그리고 : « et »

그 길로 바로 : « tout de suite »

집 : « maison »

으로 : particule de lieu qui porte le sens de « vers » ou « dans »

들어가다 : « entrer »

답 : « réponse »

나오다 : « sortir »

▶ 답이 나오다 veut dire que quelque chose est évident.

재결합하다 : « se remettre ensemble »

-지 : terminaison qui porte le sens de « n’est-ce pas ? »

아우: interjection qui marque un sentiment vif comme « ah » en français

지옥 : « enfer »

지옥 같은 : « infernal »

시집살이 : vie qu’une femme mariée mène chez sa belle-famille

싹 : « complètement »

까먹다 : « oublier » en langage populaire

▶ En langue courante, c’est « 잊어버리다 ».

또 : « de nouveau » ou « encore »

똑같은 : « même »

급행열차 : « train express »

지옥행 : « à destination de l’enfer »

에 : particule de lieu

올라타다 : « monter »

이 : « ce »

기집애 : variante de « 계집애 », un terme péjoratif qui désigne une fille

▶ En coréen standard, on utilise « 계집애 ».

당장 : « immédiatement »

끌어내리다 : « faire descendre »

-어야 돼다 : expression qui signifie « devoir » ou « il faut »

말을 듣다 : « écouter »

내가 : combinaison de 나, « je » avec 가, une particule de sujet

전남편 : « ex-mari »

머리채 : « cheveux longs qui tombent sur les épaules »

라도 : particule qui indique que quelque chose est mieux que rien, même s’il n’est pas le meilleur choix

잡다 : « prendre » ou « saisir »

-을 거야 : expression qui marque, soit le temps du futur, soit une volonté ferme du locuteur

스포츠 머리 : cheveux très courts comme les sportifs