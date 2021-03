L’industrie spatiale sud-coréenne met pleins gaz

Notre regard se tourne cette semaine vers les étoiles, puisque nous allons nous intéresser au programme spatial sud-coréen. Ce n’est que vers la fin des années 80 que l’on voit apparaître ses premiers balbutiements ici, c’est-à-dire plus de 30 ans après que les autres pays développés se sont lancés dans l’aventure. Grâce à son essor économique fulgurant et au développement de technologies de pointe, elle ambitionne désormais de lancer pour la première fois un satellite de taille moyenne avec sa propre fusée dotée de technologies locales au second semestre 2023. Un projet qui a toutes les chances de se concrétiser, puisque lundi dernier, un satellite d'observation de nouvelle génération a été placé en orbite.





ⓒ YONHAP News, KT, Arianespace

Dans le domaine spatial, l’une des fiertés du pays est incontestablement Yi So-yeon, la première astronaute sud-coréenne. Elle n’avait que 29 ans lorsqu’elle a embarqué sur le Soyouz TMA-12 le 8 avril 2008 pour un séjour dans la Station spatiale internationale dans le cadre d’un accord commercial entre la Corée du Sud et la Russie. Originaire de Gwangju, la jeune chercheuse en bio-ingénierie de l'Institut coréen de recherche aérospatiale (Kari) reste à ce jour la seule personne de nationalité sud-coréenne à avoir été dans l’espace.





ⓒ YONHAP News

L’année suivant cet événement marquant, c’est-à-dire en 2009, le centre spatial de Naro à Goheung, situé tout au sud du territoire, a été inauguré. Il s’agit de la principale installation du pays consacrée aux phases de test, à l’assemblage et au lancement des appareils spatiaux, mais elle comprend aussi un centre administratif et un quartier d’habitation. Une véritable ville consacrée à l’espace. C’est de là que devrait d’ailleurs être lancée en octobre prochain la fusée spatiale Korea Space Launch Vehicle-2 (KSLV-2), aussi appelée Nuri.