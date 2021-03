Trois chansons à ajouter dans votre playlist du printemps

ⓒ JTBC

A mesure que la chaleur monte d’un cran, nous avons besoin de nouvelles chansons à ajouter dans notre playlist du printemps. Voici trois chansons recommandées par la célèbre parolière Seo Ji-eum, qui a écrit entre autres « Love Shot » d’EXO et « NONSTOP » d’Oh My Girl.





La première chanson est « Heart » d’IU. Publiée le 18 mai 2015, cette ballade est signée par la vocaliste. La voix claire et rafraîchissante de Lee Ji-eun met pleinement en valeur les paroles qui parlent de l’amour sans employer une seule fois le mot « amour ».





La deuxième est « The fifth season » d’Oh My Girl sortie le 8 mai 2019. Cette saison qui se situe entre l’hiver et le printemps décrit parfaitement le moment magique où la nature se pare à nouveau de fleurs et de couleurs.





Pourtant, cette saison idéale pour une promenade sous une pluie de pétales de cerisiers n’est pas saluée par tout le monde. « What The Spring ?? » de 10CM est une chanson qui représente parfaitement l’état d’âme des solos en cette période appréciée par les amoureux.