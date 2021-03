Brave Girls arrive juste derrière Blackpink en termes de reconnaissance publique

ⓒ BRAVE ENTERTAINMENT

Brave Girls continue de créer la surprise avec « Rollin’ » qui domine la plupart des plateformes de musique en streaming en Corée du Sud quatre ans après sa sortie.





Le girls band formé en 2011 avec quatre membres par Brave Entertainment, fondé par Brave Brothers, s’est hissé à la 2e place dans le classement des 30 girls bands de k-pop les mieux reconnus auprès des consommateurs pour le mois de mars.





C’est le résultat publié par l’institut de recherche de la réputation des marques de Corée qui a analysé du 14 février au 14 mars plus de 30,8 millions de données.





Cette ascension est d’autant plus impressionnante que le quartet n’apparaissait pas dans les précédents classements publiés chaque mois.





La première place est toujours occupée par l’incontournable Blackpink qui continue d’écrire une nouvelle page de l’histoire de la k-pop depuis ses débuts en 2016 sous le label YG Entertainment.





La 3e et la 4e place sont occupées respectivement par IZ*ONE et (G)I-DLE. Arrivent ensuite Mamamoo, Twice et Red Velvet.