Astro sera enfin de retour au complet

Astro fera son retour le 5 avril prochain avec un nouveau disque.





Le boys band composé de six membres sortira son 2e opus officiel baptisé « All Yours », après 10 mois d’absence.





La publication de cet album initialement programmée pour mars a été reportée pour présenter le meilleur résultat aux AROHA, la communauté de fans d’Astro.





Après avoir dévoilé en mai 2020 « Gateway », les six garçons ont participé à divers projets en formant des sous-groupes ou en lançant des projets individuels. Parmi eux, Cha Eun-woo, surnommé « le génie du visage », mène activement sa carrière d’acteur tout en participant à différentes émissions de divertissement comme « Master in the House » de SBS.