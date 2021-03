Un Indonésien fait revivre un terrain aride en plantant 11 000 arbres

ⓒ Getty Images Bank

Un Indonésien a boisé sans relâche pendant 24 ans un terrain dévasté par un incendie et l’a transformé en une forêt verte. A en croire Reuters, Sadiman, un homme de 69 ans, a planté 11 000 arbres banyan et ficus sur une surface de 250 hectares dans un village de Java central. Ces espèces sont capables de stocker beaucoup d’eau grâce à leurs racines profondes.





Le sexagénaire s’y est adonné en vendant des chèvres et des clous de girofle pour financer le projet, mais ses voisins l’ont traité de fou et lui ont mis des bâtons dans les roues. Avec le temps, l’eau a commencé à couler sur le sol aride, et grâce à cette abondance d’eau, les riverains peuvent désormais faire deux ou trois récoltes par an, contre une seule auparavant. L’Indonésien considéré aujourd’hui comme un héros par les riverains compte continuer à reboiser afin que les gens puissent vivre dans la prospérité et le bonheur.