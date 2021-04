Lambda256 et sa technologie blockchain à la portée de tous

ⓒ Lambda256

Une blockchain est un système de registre électronique que les crypto-monnaies utilisent pour enregistrer leurs transactions ; et la technologie du même nom est utilisée pour protéger les transactions en ligne des pirates.





Depuis quelques années, il y a aussi un intérêt croissant pour les crypto-monnaies comme le Bitcoin et l’Ethereum, et leurs prix ont fortement augmenté avec le temps et de plus en plus d’investisseurs institutionnels considèrent ces actifs virtuels comme une nouvelle destination d’investissement. Le terme blockchain fait penser à de nombreuses personnes aux crypto-monnaies car c’est la technologie sous-jacente derrière elles. Et donc il est facile de comprendre que la blockchain à des fins d’entreprise, et non pour les crypto-monnaies, a attiré relativement moins d’attention.





Mais la société sud-coréenne Lambda256 a pris la décision audacieuse de développer des solutions blockchain pour les entreprises, convaincue que l’utilisation de cette technologie et son potentiel de croissance allaient devenir illimités.





