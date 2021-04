A Distant Place : homosexualité et moutons

Le film de M-Line Distribution « A Distant Place » signé Park Kun-young sort un peu des clichés du film indépendant sud-coréen en se frottant au sujet de l'homosexualité masculine. Sujet délicat au sein d'une culture conservatrice, le film la joue naturaliste en nous plongeant dans les aventures sous sédatifs d'un couple d'hommes et de leur petite fille au beau milieu de la campagne et des élevages de mouton. Bien sûr, cela va être tout de même compliqué. C'est ce que nous allons voir.





* De la sexualité des moutons

Disons-le d'emblée : un couple homosexuel dans la belle campagne sud-coréenne cela passe, mais ce couple se retrouvant au sein du milieu très machiste des moutons, c'est assez surprenant. En effet, quoi de plus macho que ses béliers chefs de tribus avec leur harem de brebis qui passent leur temps à engrosser ? De plus, il est notoire, car ostensiblement visible, que moins de 8 % des béliers ou des brebis ont des pratiques homosexuelles. Il y a donc un dépaysement de l'homosexualité, c'est certain ; et on y trouve pas facilement de métaphore sauf celle du retour à la nature comme source des instincts quels qu'ils soient. Mais il n'y a pas que les moutons dans « A Distant Place », il y a aussi une femme.





*Chercher la femme

On peut résumer l'intrigue ainsi : après avoir monté un élevage de moutons dans la campagne de Hwacheon, Jin-woo (joué par Kang Kil-woo) et son petit-copain Hyun-min (joué par Hong Kyung) s'occupe de la petite fille Seol, nièce de Jin-woo. abandonnée par sa mère. Elle est mignonne, aime les moutons et les moutons l'aiment. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes ovidés. Mais survient la mère de Seol, sœur jumelle, nous dit-on, de Jin-woo. Les affaires de famille se compliquent sérieusement ; on a plus le temps de compter nos moutons. Elle veut reprendre sa fille, mais son frère ne le veut pas. Bref, elle va cafter au village que les deux éleveurs de moutons sont des homosexuels. Le drame gronde et la femme en est la cause.





*Réseau des films gays

Le film « A Distant Place » a rapidement attiré l’intérêt des festivals internationaux qui font une place aux films traitant des minorités, en particulier la minorité homosexuelle qui est trans-classiste et touche autant les nantis que les prolétaires. Surtout que le film fait l'impasse sur la sexualité, à la différence par exemple de « Mademoiselle» de Park Chan-wook qui fantasme sur ses personnages de lesbiennes. Le réalisateur Park Kun-young la joue donc soft, avec un peu de poésie (l'amant du héros est prof de poésie à ses heures) et aussi d'humour : la petite Seol appelle Jin-woo « maman » et Hyun-min « papa ». On aurait pu aussi s'attendre à voir une communauté conservatrice très hostile au couple homosexuel, mais le réalisateur choisit de nuancer les personnages. Il a spécialement choisit pour le faire l'acteur Ki Joo-bong, qui joue l'étrange et sympathique employeur des éleveurs de moutons.





*Esthétique

Finalement, le film réussit à sortir de l'ornière habituelle des films indépendants sud-coréens, en ceci qu'il se coltine crânement de sacrés sujets comme l'homosexualité et les sombres histoires de famille. Il n'échappe pourtant pas à la lenteur considérée comme signe de qualité – cela reste à prouver – et à la joliesse de carte postale pour ses vues alanguies de la végétation, des collines et des moutons. Jouant de la couleur à outrance dans leur intensité, le film dit clairement son envie paradisiaque, mais aurait pu mieux conceptualiser sa charte de couleur et ses effets naturalistes. Il en reste pas moins que le film est un document sur le renouveau de la cuisine à base de mouton au pays du Matin clair. En effet, longtemps jugée communément comme trop odorante (en fait, parce qu’il n'y avait pas de bizness local de cette viande), le mouton et l'agneau ne sont réapparus qu'à travers les barbecues grecs et turcs. Avant de se généraliser récemment. La métaphore du film est peut-être culinaire. L'avenir nous le dira.