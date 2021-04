Le Musée d'art de Gyeongnam, situé à Changwon dans la province de Gyeongsang du Sud, présente une exposition intitulée « N ARTIST 2021 : Working with Uncertainties », du 4 mars au 6 juin 2021.





« N ARTIST » est un projet d'expositions lancé par ce musée d'art en 2016 avec pour but de faire découvrir les nouveaux talents artistiques de cette province. La lettre N dans la dénomination du festival a une signification multiple, renvoyant à la fois aux mots anglais « new », « no » et « next ».





L'édition 2021 met à l'honneur les œuvres de quatre jeunes artistes spécialisés dans la peinture ou les installations : Ru Kim, Eom Jeong-won, Lee Sung-lyuk et Choi Seung-joon.





Date : du 4 mars au 6 juin 2021

Lieu : Musée d’art de Gyeongnam à Changwon