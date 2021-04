Concert de la joueuse de gayageum Kang Eun-kyeong

Le Centre culturel et artistique de Nowon, situé dans le nord de Séoul, présentera le 8 avril 2021 un concert de Kang Eun-kyeong, chanteuse traditionnelle et joueuse de gayageum, un instrument traditionnel coréen à 12 cordes proche de la cithare.





Kang a été formée à la technique du gayageum sanjo, une musique instrumentale jouée en solo, et du gayageum byeongchang, un chant accompagné au gayageum, qui constitue le patrimoine culturel immatériel coréen n° 23.





Pour ce concert, elle interprétera en solo le gayageum sanjo de l’école de Seo Gong-cheol et « Ssukdaemeori », un passage de la pièce de pansori « Chunhyangga ».





D’autres musiciens monteront aussi sur scène. Parmi eux se trouve « Kim Ju-hong et Noreum Machi », un groupe composé d'instruments traditionnels coréens. Il s'est fait connaître auprès du grand public en 2005 après avoir appris les danses et les jeux d'instruments traditionnels aux acteurs qui jouaient dans le film sud-coréen « Le Roi et le Clown ». Choi Young-hoon, une joueuse de geomungo, un instrument à six cordes, figure également parmi les invités du concert.





Date : le 8 avril 2021

Lieu : Centre culturel et artistique de Nowon à Séoul