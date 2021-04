Carmen à Daegu

L’opéra « Carmen » sera présenté du 9 avril au 1er mai 2021 au Daegu Opera House, situé à Daegu dans le sud-est de la Corée du Sud.





Cet opéra en quatre actes, composé par Georges Bizet sur un livret d’Henri Meilhac et Ludovic Halévy d’après la nouvelle de Prosper Mérimée, a été créé en 1875 à Paris et reste l'une des œuvres les plus célèbres de l'art lyrique.





C'est une histoire d'amour tragique qui se déroule autour d'une bohémienne nommée Carmen. Cette femme au tempérament de feu est arrêtée à la suite d'une querelle. Elle séduit le brigadier Don José qui, espérant son amour en retour, la laisse s'enfuir. Mais Carmen tombe amoureuse d'un autre homme, un jeune toréador nommé Escamillo.





L'œuvre comporte plusieurs airs célèbres tels que « L'ouverture », « L'amour est un oiseau rebelle » ou encore « L'air du toréador ».





Les représentations à Daegu seront dirigées par le chef d'orchestre Lee Dong-sin et mises en scène par Chung Kap-gyun. Les sopranos Park So-jin et Baek Min-a interpréteront le rôle de Carmen aux côtés des ténors Kim Dong-nyeok et Park Shin-hae dans le rôle de Don José et des barytons Kim Man-su et Lim Bong-suk dans le rôle d’Escamillo.





Date : du 9 avril au 1er mai 2021

Lieu : Daegu Opéra House