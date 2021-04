Les bibliothèques en Corée du Nord (2e partie)

ⓒ Getty Images Bank

Avec l’apparition du tout numérique et de l’automatisation intelligente, la 4e révolution industrielle a bouleversé nos habitudes de vie, investissant peu à peu l’ensemble des secteurs de l’industrie et de la société. Celui des bibliothèques ne fait pas exception ; mais qu’en est-il en Corée du Nord ? Les lieux de savoir ont-ils eux aussi intégré les mutations technologiques ?

« La première bibliothèque numérique nord-coréenne a été créée en janvier 2006 à l'université de technologie Kim Chaek. Un film scientifique intitulé « Bibliothèque numérique » a été diffusé à l’occasion de son ouverture afin de fournir au public des conseils pratiques d’utilisation. Le gouvernement a aussi incité tous les travailleurs à apprendre à utiliser la base de données sur leur lieu de travail. Des e-bibliothèques ont depuis vu le jour dans les principales universités et villes de chaque province. Vers 2010, le pays en comptait de nombreuses, y compris des bibliothèques nouvelles et rénovées dotées d'équipements modernes », explique l'avocat Oh Hyun-jong.

Le Nord transforme toutes les bibliothèques en bibliothèques virtuelles afin de construire une base importante pour son réseau scientifique et technologique. Un nouveau type de bibliothèque numérique baptisé Sci-Tech Complex a même ouvert en 2016 qui devrait remplacer la Grande Maison des études du peuple. Situé sur l'île de Ssuk, face à l'« avenue des scientifiques » Mirae à Pyongyang, ce grand bâtiment en forme d'atome d'une superficie de 100 000 mètres carrés abrite un espace culturel multiplex qui sert de bibliothèque numérique, d'archives et de salle d'exposition.