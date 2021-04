Les mecs sont tous pareils (5) 잘 어울려요!

Dialogue

서윤 : 이거, 팔찌 돌려드리려고 보니까 망가졌더라구요.

그래서 하나 샀어요.

Seo-yoon :Tenez. J’allais vous rendre le bracelet, mais j’ai découvert

qu’il était cassé. Alors, j’en ai acheté un autre.





도겸 : 아니에요. 괜찮습니다.

Do-gyeom :Non, ce n’est pas la peine.





서윤 : 받아 주세요. 목걸이도 찾아주셨는데

감사 인사는 드리고 싶어요.

제가 해드릴게요.

Seo-yoon :S’il vous plaît, acceptez-le. Puisque vous avez retrouvé mon collier,

je voudrais vous présenter mes remerciements.

Je vais vous le mettre.





도겸 : 아니 괜찮..

Do-gyeom :Non, ça va…





서윤 : 너무 잘 어울려요!

Seo-yoon : Ça vous va très bien !





L’expression de la semaine

잘 어울려요! : Ça vous va bien !





잘 : adverbe qui a le sens de « très convenablement » ou « de manière très appropriée »

어울리다 : verbe qui signifie « Plusieurs choses s’harmonisent bien pour paraître naturelles »





Cette expression est employée pour exprimer le fait que deux entités ou plus semblent harmonieuses, ou qu’une chose s’harmonise bien avec une autre pour paraître naturelles. Et elle est aussi souvent utilisée pour faire des compliments à son interlocuteur ou évaluer quelque chose qui peut être des personnes, des vêtements, des chaussures, des couleurs, des atmosphères, des musiques ou des armoires.





Par exemple, si on parle de deux individus, on peut dire : « Ces deux personnes vont très bien ensemble ». En coréen, « 저 두 사람은 정말 잘 어울려요 ». 저 porte le sens de « ce », 두 « deux » et 사람 « personne ». 정말 veut dire « vraiment ». D’autre part, pour les objets comme les vêtements et les couleurs, on peut dire : « Un T-shirt de couleur bleu ciel va bien avec un jean. », « 하늘색 티셔츠가 청바지와 아주 잘 어울려요 ». 하늘색 a le sens de « bleu clair » et 티셔츠 est le mot anglais « T-shirt ». 청바지, c’est « jean ».





En revanche, pour exprimer de manière négative, on dit « 잘 안 어울려요 » avec l’adverbe négatif « 안 ». Prenons un exemple. « Cette musique ne va pas bien avec l’atmosphère », « 이 음악은 분위기와 잘 안 어울려요 ». 이 « ce », 음악 « musique » et 분위기 « atmosphère ».





Exemples

① 가: 이 넥타이 색깔 어때요?

나: 지금 입고 있는 양복하고 아주 잘 어울려요.

A : Que pensez-vous de cette cravate ?

B : Elle va très bien avec le complet que vous portez maintenant.

② 가: 방에 커튼을 새로 달려고 하는데 무슨 색이 좋을까요?

나: 방이 조금 어두우니까 밝은 색이 잘 어울릴 것 같아요.

A : Je compte mettre de nouveaux rideaux dans la chambre.

A votre avis, quelle couleur irait bien ?

B : Comme la chambre est un peu sombre,

je pense qu’une couleur claire s ’harmonisera bien avec elle.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

이거 : « tenez » ou « voilà »

팔찌 : « bracelet »

▶ 팔 : « bras »

돌려드리다 : forme humble de 돌려주다, « rendre »

망가지다 : « être cassé » ou « tomber en panne »

-더라구요 : terminaison finale qui est employée pour faire savoir ce qu’on a appris en en faisant l’expérience

그래서 : « alors » ou « donc »

하나 : « un »

샀어요 : forme au passé du verbe 사다, « acheter ».

받아 주세요 : composé de 받다, « recevoir » ou « accepter », et de -아 주다 qui est une expression de demande polie

목걸이 : « collier »

찾아주다 : « trouver quelque chose pour quelqu’un »

▶ Sa forme honorifique est 찾아주시다. 찾아주셨는데 est la combinaison de 찾아주시다 avec la terminaison pré-finale 았 qui marque le passé et la terminaison connective -는데 qui est employée quand on parle d’une situation pour expliquer ou demander une chose en rapport avec cette situation.

감사 인사를 드리다 : « présenter ses remerciements »

-고 싶다 : « vouloir »

제가 : composé de 저 « je » et de 가, une particule de sujet

해드릴게요 : forme conjuguée de 해주다 qui se traduit par « faire quelque chose pour quelqu’un »

▶ 해드리다 est la forme humble de 해주다. La terminaison -ㄹ게요 marque l’intention.





※ -아 주다 : expression qui indique une demande polie

Elle est aussi employée pour signifier « rendre service ». Sa forme humble est -아 드리다.

ex) Pour demander poliment à quelqu’un d’attendre, comme « Attendez-moi, s’il vous plaît », on dit en coréen « 기다려 주세요 ». 기다리다 est le verbe « attendre ». A cette demande, l’interlocuteur répond : « Je vais vous attendre ». Dans ce cas, pour parler de façon polie, on utilise la forme humble -아 드리다, parce que celle-ci est un autre style honorifique, du fait qu’en se rabaissant, on élève son interlocuteur. Ainsi, cela donne « 기다려 드릴게요 ».

아니 : « non »

너무 : « trop »