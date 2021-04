Valoriser les déchets : l’upcycling en Corée du Sud

Cette semaine, nous allons voyager dans le monde de l’upcycling au pays du Matin clair. Contrairement aux matériaux recyclés, dont la qualité se dégrade souvent au fur et à mesure que le cycle progresse, les matériaux upcyclés ne nécessitent qu'un seul cycle de recyclage, car la production qui en résulte a une plus grande valeur que le produit d'origine. L'upcycling est donc une alternative beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Cette culture est de plus en plus populaire en Corée du Sud, comme en témoigne le nombre croissant de marques de mode qui proposent des portefeuilles qui étaient autrefois des parapluies ou des ceintures faits à partir d’anciens draps.





ⓒ Seoul Design Foundation

Le terme upcycling a été vu pour la première fois dans le livre « Upcycling » du Belge Gunter Pauli, le parangon de la fameuse « économie bleue », également surnommé le « Steve Jobs de la durabilité ». Ce terme a été ensuite adapté et rendu public par le livre de Michael Braungart et William McDonough, « Cradle to Cradle : Créer et recycler à l'infini ». Les auteurs affirment qu'il est essentiel de réduire les déchets qui contiennent des « utilisations potentielles ». Ils estiment qu'une bouteille d'eau en plastique ne perd pas sa valeur au moment où nous la vidons. Et ils croient aussi que la bouteille a des « utilisations potentielles », car elle peut facilement devenir un pot de jardinage, une trousse à crayons ou une tirelire, par exemple.





ⓒ Seoul Design Foundation

Nous vous emmènerons également découvrir le Seoul Upcycling Plaza, le bâtiment le plus grand au monde dédié à l’upcycling, vaste de 16 540 m² sur six étages, situé dans l’arrondissement de Seongdong-gu dans l’est de Séoul. Chic avec une pelouse accueillante, des installations d'art public et de nombreux spots photo « instagrammables », le Seoul Upcycling Plaza ressemble à un endroit branché. Les responsables de la capitale espèrent qu'il deviendra un aimant pour ceux et celles qui font croître les tendances.





ⓒ Seoul Design Foundation

Le multi-complexe contient des magasins, des zones d'atelier, des restaurants et cafés, des salles d'exposition et des zones de jardinage, et même un studio photo pour les artistes et entrepreneurs résidants, en plus d’accueillir une variété d'événements et de programmes, allant des marchés aux puces aux projets d'art et d'artisanat de bricolage. Les enfants comme les adultes peuvent participer à des ateliers et visiter des galeries, et prendre part à des événements.





ⓒ Seoul Design Foundation