Membres : Lee Jun-hyuk, Lien, Yoo Dou-hyun, Khael, Son Dong-pyo, Park Si-young et Jang Yu-bin

Début : 2021





MIRAE est un nouveau boys band composé de six sud-Coréens et d’un Japonais : Lee Jun-hyuk, Yoo Dou-hyun, Khael, Son Dong-pyo, Park Si-young, Jang Yu-bin et Lien. Le groupe a fait ses débuts en mars 2021 sous le label DSP Media, qui abrite notamment le girls band April.





Le nom du groupe « MIRAE », qui signifie « avenir » en coréen, exprime la volonté de ces jeunes garçons de respirer avec le public et d'avancer vers l'avenir.





Plus de la moitié des membres de MIRAE ont été révélés par les émissions de télé-réalité musicale avant leurs débuts au sein du groupe. Lee Jun-hyuk et Son Dong-pyo ont participé à « Produce X 101 » de Mnet. Ce dernier, qui a terminé à la 6e place, a été membre du groupe X1, créé à l’issue de l’émission. Khael et Park Si-young sont, quant à eux, apparus dans « Under Nineteen » de MBC.





Le 17 mars 2021, MIRAE a sorti son premier mini-album « Killa » qui contient six titres. Le clip de la chanson éponyme de l’album a cumulé 13 millions de vues sur YouTube en dix jours.





Killa (mini-album, mars 2021)