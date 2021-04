Pledis Entertainment organise une audition mondiale sans contact

En pleine pandémie de COVID-19, le sans contact s’impose comme une tendance incontournable. De plus en plus d’artistes de k-pop se produisent en concert sans public et rencontrent leurs fans par visioconférence.





Quant aux agences qui sont toujours à la recherche de nouveaux talents, elles optent pour des auditions sans contact. C’est le cas de Pledis Entertainment auquel appartiennent entre autres des groupes d’idoles comme N’UEST, Seveenteen et Pristin.





Intitulé « Wonder Teens + », cette audition se déroulera en ligne auprès des adolescents du monde entier nés entre 2003 et 2012. Tous ceux qui souhaitent y participer doivent envoyer une vidéo montrant leur talent avant le 11 avril à la messagerie Facebook de Pledis Entertainment.





Les candidats retenus par ce concours mondial signeront un contrat avec le label en tant que stagiaire.