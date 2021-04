AIDOT et ses dispositifs médicaux utilisant l’IA (intelligence artificielle)

ⓒ AIDOT

La société sud-coréenne AIDOT a vu le jour en juin 2014. Et depuis 2015, elle développe des services médicaux basés sur des intelligences artificielles. Aujourd’hui, son produit phare est une solution de détection du cancer du col de l’utérus par une intelligence artificielle baptisée « Cerviray », qui est désormais disponible dans le monde entier. Il faut savoir qu’après le cancer du sein, celui du col de l’utérus est le deuxième type de cancer le plus courant chez les femmes. Des examens médicaux précoces peuvent réduire les taux d’incidence de ce cancer de plus de 90 %, sauf que de nombreuses femmes ne reçoivent pas de traitement approprié à un stade précoce de la maladie et cela a bien souvent de graves conséquences sur leur santé. Mais grâce à l’appareil d’AIDOT, cela ne devrait plus être le cas.

ⓒ AIDOT

Par ailleurs, la société a aussi mis au point une solution d’échographie de la carotide basée sur une intelligence artificielle pour dépister à l’avance tout risque d’AVC, c’est-à-dire des accidents vasculaires ainsi qu’un système d’intelligence artificielle d’endoscopie gastro-intestinale.