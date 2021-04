ⓒ Getty Images Bank

L’acronyme anglais FIRE signifie « indépendance financière, retraite anticipée ». Et il désigne ceux qui cherchent à prendre leur retraite à la fin de la trentaine ou au début de la quarantaine, bien avant l’âge normal de la retraite. Pour y parvenir, les jeunes dans la vingtaine qui viennent de commencer à travailler sont prêts à réduire au maximum leur consommation. Les adeptes de ce mouvement vivent ainsi de manière extrêmement économe et simple, épargnant entre 70 et 80 % de leurs revenus.

Leur objectif n’est pas de devenir riche. Au contraire, ils espèrent faire ce qu’ils veulent vraiment faire, même s’ils doivent dépenser moins pour y parvenir. Pour réduire leur coût de la vie aussi, ils n’hésitent pas à vivre dans de petits logements, rouler dans de vieilles voitures et réduire leurs dépenses pour manger au restaurant et voyager. Ils cultivent également pour moins dépenser dans l’alimentation.

C’est dans les années 1990 que le mouvement FIRE est apparu pour la première fois aux États-Unis avant de se répandre dans le monde entier à la suite de la crise financière mondiale de 2008. Ce mouvement touche toutes les classes sociales, et nombreux sont les adeptes à être très diplômés avec de très bonnes situations professionnelles. Cela fait ainsi dire aux spécialistes que cette tendance est liée à la satisfaction au travail, aux taux de chômage élevés chez les jeunes et aux incertitudes économiques croissantes.