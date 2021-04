Impact local de la hausse des rendements des obligations d’État américaines

ⓒ Getty Images Bank

Les rendements des obligations d’État américaines ont beaucoup fait parler d’eux ces derniers temps. Du fait que sur les six derniers mois, ils ont fortement augmenté. Et une telle hausse a été très rare ces deux dernières décennies. A titre de comparaison, à peu près à la même période de 2020, ils étaient en chute libre du fait que le marché était saisi par les craintes concernant l’épidémie de la pandémie COVID-19. Mais désormais, avec leur remontée, il semblerait que le marché soit revenu à la normale. Cela pourrait être considéré comme un signe de reprise économique, toutefois de nombreux analystes estiment que ce genre de hausse n’est pas toujours une bonne nouvelle pour le marché.

De ce côté-ci du Pacifique, on pourrait penser que tout ça est très loin, mais en fait les rendements américains peuvent avoir une grande influence sur les intérêts des crédits et les prêts à l’hypothèque locaux, mais plus généralement sur toute l’économie sud-coréenne.