Exposition de Jean Jullien « Hello Again »

L'Albus Gallery, située à Hannam-dong à Séoul, propose une exposition du peintre et illustrateur français Jean Jullien, du 1er avril au 30 mai 2021. Intitulée « Hello Again », cette exposition présente une trentaine de peintures réalisées par l’artiste durant la pandémie de COVID-19, autour des thèmes de la vie quotidienne comme la promenade, la mer ou le surf.





Né en 1983 à Cholet en France, Jean Jullien est diplômé du Central Saint Martins College of Art and Design et du Royal College of Art de Londres. Connu pour son univers artistique teinté d'humour et d'esprit, il exerce ses talents sous toutes les formes, de la peinture à l'illustration en passant par la vidéo ou les installations. Il a notamment collaboré avec le Centre Pompidou, le quotidien américain New York Times ou encore le journal britannique The Guardian.





A noter que cette exposition est accessible sur réservation via le portail Naver. Mais il est également possible d'acheter son billet sur place sous réserve de disponibilité.





Date : du 1er avril au 30 mai 2021

Lieu : Albus Gallery à Séoul