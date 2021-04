Récital de la pianiste Son Yeol-eum

La pianiste Son Yeol-eum donnera un récital le 18 avril 2021 au Gangdong Arts Center à Séoul. Le concert était initialement prévu au printemps 2020, mais il a dû être reporté en raison de la pandémie de COVID-19.





Pour le concert nouvellement programmé, la jeune virtuose interprétera des œuvres des plus grands compositeurs romantiques : le Rondo capriccioso op. 14 de Mendelssohn, les Six pièces pour piano op. 118 de Brahms, la Ballade n°2 op.38 de Chopin et les Kreisleriana op.16 de Schumann.





Née en 1986 à Wonju dans la province de Gangwon, Son Yeol-eum s'est révélée sur la scène internationale en remportant la médaille d’argent au Concours de piano Van Cliburn aux Etats-Unis en 2009, puis le deuxième prix du Concours Tchaïkovski en Russie en 2011. Elle a étudié à l'université nationale des arts de Corée, puis s’est perfectionnée à l'université de musique de Hanovre. Depuis 2018, elle est directrice artistique du Festival de musique de Pyeongchang-Daegwanryeong, l'une des manifestations musicales les plus importantes de Corée du Sud.





Date : le 18 avril 2021

Lieu : Gangdong Arts Center à Séoul