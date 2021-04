Concert hommage au compositeur Ennio Morricone

Le Lotte Concert Hall à Séoul présentera le 20 avril 2021 un concert consacré au célèbre compositeur de musique de film Ennio Morricone qui s’est éteint en juillet 2020.





Dans ce concert hommage, le New World Philharmonic Orchestra interprétera, sous la baguette du chef d’orchestre Gum Nan-se et en compagnie du violoncelliste Song Young-hoon, une sélection des plus grandes œuvres composées par le maestro italien pour des films tels que « Cinema Paradiso », « Mission » ou « Il était une fois en Amérique ». Seront également jouées des œuvres d’autres grands compositeurs de musique de film comme John Williams et Nino Rota.





Pour ce concert, Gum Nan-se ne se contentera pas du rôle de chef d’orchestre. Il présentera et commentera également les œuvres jouées par l’orchestre dont il est le fondateur et directeur artistique.





Date : le 20 avril 2021

Lieu : Lotte Concert Hall à Séoul