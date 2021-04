« La neige en avril » de Sohn Won-pyung

ⓒ Getty Images Bank

Extrait de l’émission :





Le ciel semblait annoncer la neige. Nous étions assis dans un café.

J’avais pris un congé pour partir en voyage avec ma femme, mais nous n’étions finalement allés nulle part. Il me restait encore quelques jours de libre.

Nous avons décidé de mettre fin à notre mariage qui a duré cinq ans et quatre mois.





눈이 쏟아질 것 같은 수상한 날씨였다.

우리는 카페에 앉아 있었다.





나는 아내와 여행하기 위해서

휴가를 낸 상태였지만

결국 우린 아무데도 가지 못했고

휴가는 여전히 며칠이나 남아 있었다.





우리는 5년 4개월의 결혼생활을 끝내자는 결론에 다다랐다.









* Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Un choc violent ou effrayant est enregistré dans notre subconscient, et nous le revivons plus tard. C’est ce qu’on appelle un traumatisme. Une personne ayant une expérience traumatique a tendance à répéter les actions associées à cet événement douloureux. Dans cette histoire, la femme coud un motif d’eau renversée sur un tissu noir. Cela semble représenter l’amniocentèse qu’elle a subie. Elle continue à broder ce motif de manière obsessionnelle telle Arachné, une tisserande de la mythologie grecque maudite et transformée en araignée.









Elle avait commencé à changer. Souvent, elle se piquait le doigt avec l’aiguille et saignait abondamment. Les fils atterrissaient négligemment sur le tissu, sans aucun rapport avec le dessin de base. Mais elle continuait à coudre comme la maudite Arachné.

Les motifs brodés sur le tissu perdaient petit à petit leur forme initiale. Elle affirmait que chacun avait une signification mais ne pouvait pas expliquer ce qu’elle essayait de représenter.

Il me devenait de plus en plus difficile de la regarder coudre. Chaque fois que je la voyais travailler, je me sentais étouffé à mourir.





언젠가부터 아내는 이상해졌다.

자주 바늘에 찔렸고

손가락에서는 피가 넘쳐 흘렀다.

실은 그려놓은 도안을 넘어 아무 곳에나 불시착했다.

그래도 아내는 멈추지 않았고

저주에 걸린 아라크네처럼 바느질을 해댔다.





그럴수록 천 위에 새겨지는 것들은 점차 형태를 잃어갔다.

아내는 그것들이 모두 의미를 가지고 있다고 했지만

자신이 무엇을 표현하려는 건지는 잘 말하지 못했다.





차츰 아내가 바느질을 하는 게 불편해지기 시작했다.

바느질하는 아내의 모습을 보고 있노라면

질식할 것 같은 두려움이 나를 짓눌렀다.









Auteur :

Sohn Won-pyung est née en 1979 à Séoul. Elle fait ses débuts littéraires en 2016 en remportant le prix Changbi de littérature de jeunesse avec son roman « Amande ».